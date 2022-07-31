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    Ünlü sunucu Müge Anlı'nın acı günü

    Ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2022 - 09:15
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    Ünlü sunucu Müge Anlı'nın acı günü

    ATV ekranlarının en çok izlenen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının başarılı sunucusu Müge Anlı, geçtiğimiz ay İstanbul Asayiş Şube Müdürü Sinan Yüzbaşı ile dünyaevine girmişti.

    Hayranları tarafından yoğun ilgi gören Anlı, aldığı kararla izleyicilerini sevindirdi.

    Takipçileri tarafından merak ediliyor

    Evlenme kararının ardından programının sezon finali yapmasıyla ekranlardan uzak duran ünlü sunucu takipçileri tarafından merak ediliyor.

    Sosyal medya hesabını da aktif kullanmayan Anlı'dan üzücü haber geldi.

    Babasını kaybetti

    Başarılı sunucunun, dün sabah saatlerinde babası İhsan Anlı'yı kaybettiği öğrenildi.

    Baba Anlı'nın cenazi dün Fatih Camii'nde kılınan öğle namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

    Ünlü sunucu Müge Anlı nın acı günü #1


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