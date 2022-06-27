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    Ünlüler Kurban Bayramı’nda servet kazanacak

    Ünlüler Kurban Bayramı’nda servet kazanacak

    Ünlü isimlerin Kurban Bayramı'nda sahne alacağı yerler belli oldu. Sahne ücretlerine zam yapan ünlüler, milyonlar kazanacak. 4 günlük bayramın en çok kazananı ise Gülşen olacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 18:27
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    Pandemi sonrası sahne ücretlerine zam üstüne zam yapan ses sanatçıları, Kurban Bayramı’nda çıtayı en yükseğe çekti…

    Yani bu bayram o ünlü isimler, servetlerine servet katacak…

    Sanatçıların çıkacağı mekanlar ile kazanacakları ücretler de belli oldu.

    En çok Gülşen kazanacak

    Bayramda Antalya, Kıbrıs ve İzmirliler konserlere doyacak, ceplerini de boşaltacak.

    Bayram programlarına göre en yüksek rakamı, 3 yerde sahne alacak olan Gülşen kazanacak.

    Kıbrıs, Çeşme ve Antalya’da sahneye çıkacak olan Gülşen, 2 milyon 600 bin TL alacak.

    Ünlüler Kurban Bayramı’nda servet kazanacak #1

    2 milyonluk kazanç

    Hadise, Ebru Gündeş ve Sibel Can, Antalya ve Kıbrıs’ta şarkılarını seslendirecek.

    3 ismin de alacağı ücret kişi başı 2 milyon TL…

    Ünlüler Kurban Bayramı’nda servet kazanacak #2

    Ajda Pekkan ile Bülent Ersoy’un sahnesi daha ucuz

    Ajda Pekkan, Çeşme ve Bodrum’da sahne alacak.

    Süperstar, 1 milyon 200 bin TL kazanç sağlayacak.

    Bülent Ersoy, Antalya’daki sahnesinden 700 bin TL kazanacak.

    Ünlüler Kurban Bayramı’nda servet kazanacak #3

    En düşüğü Aleyna’nın

    Aleyna Tilki ise Kıbrıs konserinden 250 bin TL’yi cebe indirecek.

    Yıldız Tilbe’nin Kıbrıs ve Çeşme sahnelerinden alacağı ücret de 1 milyon 800 bin TL…

    Ünlüler Kurban Bayramı’nda servet kazanacak #4

    12 Temmuz'da bitiyor

    Özcan Deniz de Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kıbrıs’tan 1 milyon ile dönecek.

    Bu arada 9 Temmuz Cumartesi başlayacak olan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü sona erecek…

    Ünlüler Kurban Bayramı’nda servet kazanacak #5


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