Ünlülerin Cadılar Bayramı çılgınlığı

Dünyaca ünlü isimler, Cadılar Bayramı için özel kostümleri giydi.

Her sene 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı için dünyaca ünlü isimler, kostümlerini giyerek objektif karşısında geçti. Renkli karelerini takipçileriyle de paylaşan Kylie Jenner, Hailey Bieber ve Megan Fox gibi isimler, Cadılar Bayramı tarzlarıyla kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Elvira Jenner

Kardashian Ailesi'nin kozmetik milyarderi Kylie Jenner (25), 1988 yapımı Amerikan komedi-korku filmi ‘Elvira: Karanlığın Hanımı’ndaki hostesin kılığına girdi. Jenner, bayrama özel çıkardığı makyaj koleksiyonunun tanıtımını bol bol yaptı.

Taş Devri

ABD'li model Joy Corrigan (27), Beverly Hills'te katıldığı bir bayram partisine giderken görüntülendi. Üzerinde ince iplerle tutturulmuş, adeta yer çekimine meydan okuyan kostümü ile Taş Devri'ni anlatan çizgi filmdeki Wilma Çakmaktaş'a benzetildi.

Woody oldu

ABD’li süper model Kendall Jenner (27), çocuk animasyon filmi Toy Story’deki (Oyuncak Hikayesi) ‘Woody’ karakterini canlandırdı. Ancak çocuk kahramanlarını seksi bir kostüme malzeme ettiği için eleştiri aldı.

Marvel kostümü

ABD’li kozmetik ve iç giyim milyarderi Kim Kardashian (42), Marvel’ın X-Men serisinde yer alan mutant karakter ‘Mystique’ kılığına büründü. “Hey Marvel” diyerek kılığını paylaştığı pozları ile Marvel’a kostüm ve makyaj konusunda iş birliği mesajı verdi.

Paris Hilton da özel hazırlandı

Oteller zinciri varisi Paris Hilton (41) ve eşi Carter Reum (41), süper kahramanlar Kaptan Marvel ve Deadpool’u canlandırdı. Çift, bayramı üç gece boyunca farklı kostümlerle kutladı.

"Mutlu Cadılar Bayramı!"

Ünlü bir markanın 1999 yılına ait bir görünümünden ilham alan model Hailey Rhode Baldwin Bieber, paylaşımına; "Mutlu Cadılar Bayramı!" notunu yazdı.