Petrol
94.19
1.49%
Euro
18.4651
0.33%
Dolar
18.6171
0.06%
Altın
984.85
0.82%
Borsa
4057
1.97%
Bitcoin
385.153
0.43%
BTXN Coin
10.45
0.00%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Ünlülerin Cadılar Bayramı çılgınlığı

    Dünyaca ünlü isimler, Cadılar Bayramı için özel kostümleri giydi.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ünlülerin Cadılar Bayramı çılgınlığı

    Her sene 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı için dünyaca ünlü isimler, kostümlerini giyerek objektif karşısında geçti. Renkli karelerini takipçileriyle de paylaşan Kylie Jenner, Hailey Bieber ve Megan Fox gibi isimler, Cadılar Bayramı tarzlarıyla kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

    Elvira Jenner

    Kardashian Ailesi'nin kozmetik milyarderi Kylie Jenner (25), 1988 yapımı Amerikan komedi-korku filmi ‘Elvira: Karanlığın Hanımı’ndaki hostesin kılığına girdi. Jenner, bayrama özel çıkardığı makyaj koleksiyonunun tanıtımını bol bol yaptı.

    Ünlülerin Cadılar Bayramı çılgınlığı #1

    Taş Devri

    ABD'li model Joy Corrigan (27), Beverly Hills'te katıldığı bir bayram partisine giderken görüntülendi. Üzerinde ince iplerle tutturulmuş, adeta yer çekimine meydan okuyan kostümü ile Taş Devri'ni anlatan çizgi filmdeki Wilma Çakmaktaş'a benzetildi.

    Ünlülerin Cadılar Bayramı çılgınlığı #2

    Woody oldu

    ABD’li süper model Kendall Jenner (27), çocuk animasyon filmi Toy Story’deki (Oyuncak Hikayesi) ‘Woody’ karakterini canlandırdı. Ancak çocuk kahramanlarını seksi bir kostüme malzeme ettiği için eleştiri aldı.

    Ünlülerin Cadılar Bayramı çılgınlığı #3

    Marvel kostümü

    ABD’li kozmetik ve iç giyim milyarderi Kim Kardashian (42), Marvel’ın X-Men serisinde yer alan mutant karakter ‘Mystique’ kılığına büründü. “Hey Marvel” diyerek kılığını paylaştığı pozları ile Marvel’a kostüm ve makyaj konusunda iş birliği mesajı verdi.

    Ünlülerin Cadılar Bayramı çılgınlığı #4

    Paris Hilton da özel hazırlandı

    Oteller zinciri varisi Paris Hilton (41) ve eşi Carter Reum (41), süper kahramanlar Kaptan Marvel ve Deadpool’u canlandırdı. Çift, bayramı üç gece boyunca farklı kostümlerle kutladı.

    Ünlülerin Cadılar Bayramı çılgınlığı #5

    "Mutlu Cadılar Bayramı!"

    Ünlü bir markanın 1999 yılına ait bir görünümünden ilham alan model Hailey Rhode Baldwin Bieber, paylaşımına; "Mutlu Cadılar Bayramı!" notunu yazdı.

    Ünlülerin Cadılar Bayramı çılgınlığı #6

    Ünlülerin Cadılar Bayramı çılgınlığı #7

    Ünlülerin Cadılar Bayramı çılgınlığı #8Ünlülerin Cadılar Bayramı çılgınlığı #9


    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Aşiret düğününde 1,5 milyonluk takı takıldı
    Yaşam

    Aşiret düğününde 1,5 milyonluk takı takıldı

    Şaban Sevinç: Deniz Baykal da CHP'den istifa edebilir
    Gündem

    Şaban Sevinç: Deniz Baykal da CHP'den istifa edebilir

    Görüş Bildir