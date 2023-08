Ünlülerin çocuklarının diploması yurt dışından: Sibel Can, Şevval Sam, İbrahim Tatlıses... Magazin dünyasının sevilen isimleri, çocuklarının eğitimleri için yurt dışını tercih etti. İşte birbirinden ünlü isimlerin yurt dışı diplomaları çocukları...

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ferhat Göçer'in oğlu gündeme gelmişti.

2001 yılında dünyaevine girdiği Ayla Göksel 2008 yılında yollarını ayıran Göçer'in evliliğinden Can dünyaya geldi.

Can, şimdilerde üniversiteli oldu ve yurt dışının yolunu tuttu.

Dünyanın en iyi 10 üniversitelerinden biri olan University College London'da eğitim görmeye başlayan Can, Londra'ya gitti.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, diploması yurt dışından olan ünlülerin çocuklarını araştırmaya başladı.

İşte yurt dışında öğrenim gören ünlü çocukları...

* Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Cüreklibatur: Central Saint Martins Sanat Okulu - Birleşik Krallık

* Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül: Boston Üniversitesi İşletme Bölümü - ABD

* Zerrin Tekindor-Çetin Tekindor çiftinin oğlu Hira: Kent Üniversitesi Sinema Yönetmeliği Bölümü - Birleşik Krallık

* Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın Kızı Derya Şensoy: Parsons The New School For Design Illustrasyon Bölümü - ABD

* Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın Kızı Ferhan Şensoy: New York Üniversitesi Sinema TV Bölümü - ABD

* Ahmet Mümtaz Taylan ile Müge Kızılbağlı’nın kızı Ayşe Dilan: Ringling College of Art and Design- ABD

* Kayahan ile İpek Açar çiftinin kızı Aslı Gönül Açar: Durham Üniversitesi’nin Fizik Bölümü: Birleşik Krallık

* Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural: University of Westminster - Birleşik Krallık

* Sibel Can ile Hakran Ural’ın kızı Melisa Ural: London College of Communication – Birleşik Krallık

* Şevval Sam ve Metin Tekin’in oğlu Tarık Emir Tekin: Oxford Drama Okulu – Birleşik Krallık

* Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu: Westminster Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü - Birleşik Krallık

* Seda Sayan ile Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin: European School of Economics - Birleşik Krallık

* Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin Erdoğan: Johnson and Wales Üniversitesi Aşçılık Bölümü - ABD

* İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses: Berklee College of Music - ABD