Haldun Dormen'e veda: Dakikalarca ayakta alkışlandı

Türk sanat camiası acı haberle sarsıldı.

Usta sanatçı Haldun Dormen, 21 Ocak'ta hayatını kaybetti...

Duayen isim Dormen, 98 yaşında yaşama veda ederek, Türk tiyatrosunu yasa boğdu.

Bir süredir tedavi aldığı hastanede hayata gözlerini yuman Dormen'ın acı haberini oğlu Ömer Dormen duyurdu.

HARBİYE'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Ömer Dormen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Usta oyuncu ve yönetmen Dormen, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde vasiyeti üzerine tören düzenlendi.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Usta sanatçı için, kendi vasiyeti doğrultusunda bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlendi.

Törene sanat, cemiyet ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Halit Ergen'in göz yaşlarına hakim olamayarak sunduğu töreni, Dormen'in 72 yıllık sanat hayatından kesitler ve sanatçı dostlarının onu anlattığı özel bir videonun gösterilmesiyle başladı.

Video gösteriminden sonra Haldun Dormen dakikalarca ayakta alkışlandı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Duayen oyuncuya saygı duruşunda bulunan ünlü isimler duygularını paylaştı.

Halit Ergenç, göz yaşları içinde şu sözleri kullandı:

"Herkes birbirine neleri yapamayacağını söylerken, o öğrencilerine her zaman neleri yapabileceklerini söylerdi.

Bugün pek çok sanatçının sanatçı olmasında onun emeği var. Bugün burada sizin karşınızdaysam, bu Haldun abi sayesindedir. Bana sorumluluk verip başarmamı sağladı."

"YAŞAMIMDAKİ EKSİKLİĞİ ÇOK BÜYÜK OLACAK"

Gülben Ergen de hislerini şu sözlerle ifade etti:

Türk sinemasının, Türk tiyatrosunun çok büyük bir ustasını kaybettik. Biz ‘Dadı’da çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Gerçekten ödüle, sevgiye; saygınlığa doymuş bir isimdi Haldun ağabey.



Benim yaşamımdaki eksikliği çok büyük olacak çünkü biz çok sık konuşur ve görüşürdük. Hastalıktan, serzenişten çok sıkılırdı Haldun ağabey; bir korona geçirmişti hiç unutmuyorum onu.



"Şekerim çok sıkıldım hastanede beni zorunlu tuttular çok uzun süre" demişti. Cennet olsun mekanı. Sevenlerinin, öğrencilerinin başı sağ olsun.

"TİYATROMUZUN IŞIĞI SÖNDÜ, KARANLIKTA KALDIK"

Göksel Kortay, şöyle konuştu:

Tiyatromuzun ışığı söndü, karanlıkta kaldık. Bugün onu son kez alkışlamaya, tiyatromuzun parlak yıldızı Haldun Dormen'i sonsuzluğa uğurlamaya geldik. Onu anlatmak, sayfalar dolusu kitaplar yazsanız bile mümkün değil.



Hiç 'keşke'si yoktu. En olumsuz anlarda bile derhal beyaz bir sayfa açar ve "Evet şekerim, şimdi ne yapıyoruz?" derdi. Hep hayalleriyle, inancıyla ileriye yürürdü.



Hayattaki her şeyini; evini, sofrasını, tiyatrosunu, bilgisini paylaşırdı. O konuşurdu, çevresindekiler alabilecekleri kadar paylarını alırlardı. Çok sevdiği cümle 'Yaparsın şekerim' idi.



Bu cümlede Haldun Dormen'in bütün yaşamı saklıydı. Cesareti, pes etmeyişi, umut dolu dünyası... Geleceğe hep umutla bakar, hiç geriye dönmezdi.



O ulu bir ağaçtı; dallarından Türk sinemasına ve tiyatrosuna nice büyük değerler yetişti. O, benim 70 yıllık dostum, dert ortağım, rol arkadaşımdı. O yollarda hep birlikte yürüdük. Hem rol arkadaşım hem ustamdı. Onu çok, çok özleyeceğim; hep özleyeceğim. Türk tiyatrosu babasını, ben ise en can dostumu kaybettim. Başımız sağ olsun.

"ONUN TÜRK TİYATROSUNA KATKILARI SAYMAKLA BİTMEZ"

Nevra Serezli, şunları söyledi:

"Türk tiyatrosunun başı sağ olsun. Onun Türk tiyatrosuna katkıları saymakla bitmez. Ben, izin verirseniz, kendi hislerimden bahsetmek istiyorum. Çok üzgünüm; çok şey kaybettim. Geçmişimi, hocamı, rol arkadaşımı, yönetmenimi...

Ben dostumu kaybettim. Mutluluğuma sebep olan insanı kaybettim. Metin'in öbür yarısını kaybettim. On üç yıldır çok büyük bir acı çekiyordum; şimdi acım perçinlendi."

"BENİ PEK ÇOK KEZ İPTEN ALMIŞTIR"

Emre Altuğ ise şu ifadeleri kullandı:

"Haldun Dormen'le ilgili çok hikayem var. Beni pek çok kez ipten almıştır. Konservatuvardayken 'Ben okulu bırakıyorum' demiştim; gerçekten moralimi bozan bir şey olmuştu. Bana, 'Öyle şey olur mu şekerim' diyerek fırça atmıştı. Haldun Dormen'le birlikte çalışmak kadar eğlenceli bir şey yaşamadım.

Hiçbir zaman bildiklerini sakınmadan sizinle paylaşırdı. Bu özelliği onu eşsiz bir öğretmen yaptı. O, müzikali var eden adamdır. Ben müzikali onunla tanıdım. Yaptığım her işin içinde, arkasında Haldun Dormen vardı. Haldun Dormen'le tanışmasaydım, bugünkü Emre Altuğ olmazdı."

"60 YILDIR SAHNEDEYSEM, HALDUN DORMEN SAYESİNDE"

Suna Keskin ise duygularını şöyle anlattı:

Anlatmak elbette çok zor. "Benim tek kahramanım Mustafa Kemal Atatürk'tür" diyen; yüzü ve beyni aydınlık bir tiyatro insanıydı Haldun Dormen. Benim 60 yıllık hocam, meslektaşım, sırdaşım, ağabeyim, her şeyimdi. Benim gibi birçok insanın hayatına dokundu. Eğer 60 yıldır sahnedeysem, bu Haldun Dormen sayesinde oldu.



Bize inanılmaz, unutulmaz anlar yaşattı. Sahne üzerinde olması gereken her şeyi ondan öğrendim. Benim için bir mucizeydi; bugün onu uğurluyoruz. Onda ilahi bir güç vardı, hiç durmak ve yorulmak bilmedi. Bize örnek olması gerekiyordu, oldu da. Ne mutlu ona ki, ömrünün son anına kadar oyuncu olarak hayatını sürdürebildi.

"KEŞKE BİR OYUN PAYLAŞABİLSEYDİK"

Melek Baykal, şu cümleleri kullandı:

"Ben Ankara oyuncusu olduğum için Haldun ağabeyle maalesef çok az şey paylaşabildim. Keşke Suna Keskin kadar Haldun’la daha fazla anı paylaşma imkanım olsaydı. Keşke bir oyunu bile birlikte oynayabilseydik; bugün bu şansımı uğurluyorum. O hep yüreğimizde olacak, onu hiç unutmayacağız."

"IŞIĞI HİÇBİR ZAMAN SÖNMEYECEK"

Tilbe Saran, şöyle konuştu:

Nezaketinden, cömertliğinden, tutkusundan; bir şeyi sonuna kadar öğrenme merakından, bundan hiç vazgeçmemesinden, son gününe kadar elinden kitabı düşürmemesinden, gençlere güvenmesinden... Gerçekten Haldun Dormen'in iyi yanlarını saymakla bitiremeyeceğim.



Kendimizi kıymetli hissettiren biriydi; kendimizi onun gözünden gördüğümüz kadar değerli hissedemeyeceğiz. Herkese, sadece insan olduğu için bile kıymetli olduğunu hissettirmesi olağanüstü bir zarafetti. Işığı hiçbir zaman sönmeyecek. Onun yaşam enerjisi bitebilecek bir şey değil.

CENAZE NAMAZI TEŞVİKİYE'DE

Anma töreninin ardından Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Haldun Dormen, namazın ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Türk tiyatrosuna sayısız eser ve öğrenci kazandıran Haldun Dormen, sanat dünyasında derin bir iz bırakarak hayata veda etti.