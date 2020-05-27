Victoria Beckham, güldü

Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti.

46 yaşındaki Victoria Beckham, yıllardır devam eden gülmeme kuralını bozdu. Yer aldığı hiçbir fotoğraf karesinde gülümsemeyen Beckham, oğlu Cruz Beckham ile gülümseyerek poz verdi.

"ANNEM GÜLÜYOR"

Annesinin dişlerini göstererek poz vermesine kendisi bile şaşkın olan Cruz, o anları, "Görünüşe göre annem gülümsüyor." notuyla Instagram hesabından paylaştı.

DAVID BECKHAM BİLE ŞAŞIRDI

Eşinin dişlerini göstererek gülümsemesine kendisi bile şaşıran David Beckham ise ilginç bir benzetmede bulundu. David Beckham, eşine "Annenin dişleri nasıl da beyaz. Adeta Friends dizisinden Ross gibi." diyerek takıldı.

İşte Victoria Beckham'ın güldüğü o kare: