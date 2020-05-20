Volkan Demirel, koleksiyonuna bir tablo daha ekledi

Volkan Demirel, koleksiyonuna bir tablo daha ekledi

Çoğu Türk ressamlara ait eserlerden oluşan milyonluk bir koleksiyonu olan Demirel Ailesi, karantinada bile yeni tablo satın aldı.

Sokak hayvanlarından çocuklara kadar herkese yardım eli uzatan eski kaleci Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel'in bir diğer ortak yanları da sanat aşığı olmaları..

Özellikle Türk ressamların eserlerinden oluşan geniş bir sanat koleksiyonları olan çift, villalarını adeta bir galeriye çevirdi. Demirel çifti, birçok eserini satın aldıkları ressam Ali Elmacı'ya da aile tablolarını yaptırmıştı. Hatta çift, 'Demirel Art Collection' adıyla da bir Instagram sayfası açtı.

YENİ TABLOLAR GELDİ

Villalarını Ahmet Güneştekin'den Ali Elmacı'ya kadar birçok sanatçının eserleriyle donatan Demirel çifti, geçtiğimiz gün değeri milyon lirayı aşan koleksiyonlarına yeni bir tablo ekledi.

Demirel, genç ressam Serdar Acar'a ait olan yeni tablosuna geçtiğimiz gün kavuştu.