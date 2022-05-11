Petrol
105.28
2.75%
Euro
16.22
0.85%
Dolar
15.32
0.47%
Altın
912.43
1.11%
Borsa
2482
-0.34%
Bitcoin
501.014
2.74%
BTXN Coin
13.27
-8.98%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Yağmur Sarıoğlu'nun 9 milyon liralık arabası

    Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 12:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yağmur Sarıoğlu'nun 9 milyon liralık arabası

    2018'de futbolu bırakan Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun adrenalin tutkunu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

    Spor otomobilleri çok seven Yağmur Sarıoğlu, önceki gün 9 milyon TL değerindeki sarı renkli Ferrari marka aracıyla eşiyle ortak açtıkları gözlükçüye geldi.

    Arabayı Sabri aldı

    Yağmur Sarıoğlu, eşi Sabri'den işleri devraldı. Sabri Sarıoğlu da Ferrari’nin direksiyonuna geçip tur attı.

    Yağmur Sarıoğlu nun 9 milyon liralık arabası #1

    Yağmur Sarıoğlu nun 9 milyon liralık arabası #2


    İlginizi Çekebilir

    Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
    Ekonomi

    Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

    Hangi kara yolunda çalışma var? 11 Mayıs Çarşamba kara yollarında son durum
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 11 Mayıs Çarşamba kara yollarında son durum

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!

    Görüş Bildir