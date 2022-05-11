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- Yağmur Sarıoğlu'nun 9 milyon liralık arabası
Yağmur Sarıoğlu'nun 9 milyon liralık arabası
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
- Haber Merkezi
- 11.05.2022 - 12:06
- Güncelleme : 11.05.2022 - 12:48
2018'de futbolu bırakan Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun adrenalin tutkunu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Spor otomobilleri çok seven Yağmur Sarıoğlu, önceki gün 9 milyon TL değerindeki sarı renkli Ferrari marka aracıyla eşiyle ortak açtıkları gözlükçüye geldi.
Arabayı Sabri aldı
Yağmur Sarıoğlu, eşi Sabri'den işleri devraldı. Sabri Sarıoğlu da Ferrari’nin direksiyonuna geçip tur attı.