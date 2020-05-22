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    Yasemin Özilhan 4 bin 800 liraya terlik aldı

    Yasemin Özilhan 4 bin 800 liraya terlik aldı

    Yasemin Özilhan'ın aldığı yeni terliklerin ücreti, asgari ücretlinin iki ay çalışıp kazandığı maaştan bile fazla.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2020 - 12:27
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    Yasemin Özilhan 4 bin 800 liraya terlik aldı

    Koronavirüs nedeniyle evde kalan ünlüler, her anlarını sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

    Bu süreçte internet üzerinden alışveriş yapmaya da ara vermeyen ünlü isimlerden biri de Yasemin Özilhan oldu.

    2 ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA

    Evde giymek için terlik alan Özilhan, bu terliğe 4 bin 800 lira ödedi.

    Yasemin Özilhan, yeni terliğiyle fotoğraf çektirip takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etti.

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