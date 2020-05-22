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- Yasemin Özilhan 4 bin 800 liraya terlik aldı
Yasemin Özilhan 4 bin 800 liraya terlik aldı
Yasemin Özilhan'ın aldığı yeni terliklerin ücreti, asgari ücretlinin iki ay çalışıp kazandığı maaştan bile fazla.
- Haber Merkezi
- 22.05.2020 - 12:27
Koronavirüs nedeniyle evde kalan ünlüler, her anlarını sosyal medyadan paylaşmaya başladı.
Bu süreçte internet üzerinden alışveriş yapmaya da ara vermeyen ünlü isimlerden biri de Yasemin Özilhan oldu.
2 ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA
Evde giymek için terlik alan Özilhan, bu terliğe 4 bin 800 lira ödedi.
Yasemin Özilhan, yeni terliğiyle fotoğraf çektirip takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etti.