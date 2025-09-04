Yasemin ve İzzet Özilhan evliliği sona erdi: İhanet iddialarına yanıt verdi

Magazin dünyasını sarsan bir gelişme yaşandı.

Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan ve iş insanı İzzet Özilhan, 14 yıllık evliliklerini 3 Eylül 2025 tarihinde resmi olarak sonlandırdı.

"BU SÜREÇ TAMAMEN MEDENİ BİR ZEMİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Çiftin boşanma kararı, Yasemin Özilhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklama ile doğrulandı.

Yasemin Özilhan, Instagram hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun bilgisine, 14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir."

'İHANET' İDDİALARINA YANIT VERDİ

Açıklamasında, son günlerde basında yer alan 'ihanet' ve 'aldatma' iddialarının gerçeği yansıtmadığını özellikle vurgulayan Özilhan, özel hayatlarıyla ilgili doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yasemin Özilhan, çift olarak yollarını ayırmış olsalar da çocuklarının sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarını ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceklerini kaydetti.

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan, 2011 yılında nikah masasına oturmuş, evlilikleri boyunca iki kız çocuğu sahibi olmuştu.

14 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE SONLANDI

Çiftin bu ani ayrılık kararı, magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, boşanmanın tek celsede tamamlanması dikkat çekti.

Özilhan, sosyal medya hesabında soyadını değiştirmemesi ve eşiyle çekilmiş fotoğrafları kaldırmaması nedeniyle de merak konusu olmuştu.

Ancak resmi açıklamanın ardından bu sessizliğin, medeni bir ayrılık sürecinin bir parçası olduğu anlaşıldı.