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- Yasemin Yürük mayosuyla poz verdi
Yasemin Yürük mayosuyla poz verdi
Hepsi grubuyla tanınan Yasemin Yürük mayolu pozuyla yürek hoplattı.
- Haber Merkezi
- 09.06.2022 - 08:08
- Güncelleme : 09.06.2022 - 08:17
En popüler zamanlarında dağılan Hepsi grubunda yer alan Yasemin Yürük, artık sosyal medya payşaımlarıyla gündeme geliyor.
Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra spora ağırlık veren ve fiziğini her geçen gün güzelleştiren Yasemin Yürük, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Son olarak Instagram takipçilerinin karşısına dekolteli pozlarıyla çıkan Yasemin Yürük, mayolu pozuyla herkesi büyüledi.
Beğendiler
Fiziği ve dekoltesiyle mest eden Yasemin Yürük'ün paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.