Yeni boşandılar! Anıl Altan ve Pelin Akil kızlarıyla tatilde

Geçtiğimiz aylarda boşanan ekranların iki ünlü oyuncusu Anıl Altan ve Pelin Akil, 2016'da nikâh masasına oturmuş, 2019’da ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı.

9 yıllık evliliklerini sonlandıran çift, ayrılığın ardından da çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

"AİLE"

Birlikte tatile çıkan ve özel günlerde buluşan ikili, aile bağlarını devam ettirmeye özen gösteriyor. Son olarak Anıl Altan, kızları ve eski eşi Pelin Akil ile çıktığı Porto seyahatinden fotoğrafları, sosyal medya hesabında, "Aile" notuyla paylaştı.