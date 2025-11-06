Abone ol: Google News

Yeni boşandılar! Anıl Altan ve Pelin Akil kızlarıyla tatilde

Magazin dünyasının boşanan çiftlerinden Anıl Altan ve Pelin Akil, Porto tatilinden "Aile" notuyla paylaştıkları karelerle gündeme geldi.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 10:53
  • Anıl Altan ve Pelin Akil, boşanmalarına rağmen çocuklarıyla sık sık bir araya geliyor.
  • Çift, Porto tatilinde kızlarıyla birlikte vakit geçirdi ve fotoğraflarını "Aile" notuyla paylaştı.
  • 9 yıllık evliliklerini sonlandırmalarına rağmen, çocukları için aile bağlarını sürdürüyorlar.

Geçtiğimiz aylarda boşanan ekranların iki ünlü oyuncusu Anıl Altan ve Pelin Akil, 2016'da nikâh masasına oturmuş, 2019’da ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. 

9 yıllık evliliklerini sonlandıran çift, ayrılığın ardından da çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

"AİLE"

Birlikte tatile çıkan ve özel günlerde buluşan ikili, aile bağlarını devam ettirmeye özen gösteriyor. Son olarak Anıl Altan, kızları ve eski eşi Pelin Akil ile çıktığı Porto seyahatinden fotoğrafları, sosyal medya hesabında, "Aile" notuyla paylaştı.

