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    Yeni iddia: Meghan Markle, Prens Harry ile evlenerek ünlü olmak istedi

    ABD'de yaşayan çift, İngiltere'de bir kez daha tartışma konusu oldu. Markle'ın, ünlü olmak için Harry ile evlendiği öne sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 13:50
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    Yeni iddia: Meghan Markle, Prens Harry ile evlenerek ünlü olmak istedi

    Kraliyet Ailesi'nin en çok tartışılan çifti olan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiltere'nin gündeminden düşmüyor.

    Evlendikten sonra Kraliyet'ten ayrılarak ABD'ye yerleşen Markle-Harry çifti, monarşi hakkında "ırkçılık" suçlamasında bulunarak, eleştiri oklarını üzerlerine çekmişti.

    "Monarşiyi Hollywood sandı"

    Son olarak ise Meghan Markle'ın, ünlü olmak için Prens Harry ile evlenmeye karar verdiği iddia edildi.

    Kraliyet yazarı Tom Bower, katıldığı bir televizyon yayınında, "Meghan Markle monarşiyi anlamadı. Hollywood gibi olduğunu sanıyordu." dedi.

    Meghan Markle, Prens Harry ile ünlü olmak için evlendi iddiası ViDEO

    "İşler ters gitti"

    Dışarıdan bir ismin Kraliyet Ailesi'ne katılması konusunda çok fazla heyecan olduğunu ve birçoğunun bunu büyük bir gelişme olarak gördüğünü kaydeden Bower, diğer taraftan Meghan'ın, ailenin hiyerarşisini kavrayamadığı için işlerin hızlı bir şekilde ters gittiğine dikkati çekti.

    "Bir numara olamayacağını anlamadı"

    Express'in haberine göre, Bower, "Bir numara olamayacağını anlamadı. Monarşide sadece tek kişi bir numaradır." ifadelerini kullandı.

    İngiliz yazar, "Monarşinin Hollywood gibi olduğunu düşünüyordu, her şeyin ünlülerle ilgili olduğunu sanıyordu. Aslında monarşi, az ödülle çok çalışmak demek. Bundan hoşlanmadı." diye ekledi.

    Yeni iddia: Meghan Markle, Prens Harry ile evlenerek ünlü olmak istedi #1

    Sunucu karşı çıktı

    Programın sunucusu Ben Shephard, "Meghan'ın, Harry ile evlenmeden önce iyi tanınmadığı ve Harry'yi şöhret için kullandığı" şeklindeki yoruma katılmadı.

    Shephard, "Kendi başına ünlüydü ve birçok insan gibi hırslıydı. Sadece markasını ve kim olduğunu kontrol etmeye çalışıyordu." karşılığını verdi.

    Yeni iddia: Meghan Markle, Prens Harry ile evlenerek ünlü olmak istedi #2


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