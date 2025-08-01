Yeşilçam'ın yıldız isimlerindendi! Oyuncu Necati Bilgiç'e şizofreni teşhisi kondu

Türk sinemasının ve televizyon dizilerinin usta isimlerinden Necati Bilgiç, son haliyle gündeme geldi.

HUZUREVİNDE

Türk sinemasının unutulmaz projelerinden Arabesk, Bıçkın, Davacı, Milyarder, Karanfilli Naciye, Çirkinlerde Sever ve Çiçek Taksi gibi yapımlarda rol alan şimdilerde 72 yaşında olduğu bilinen Necati Bilgiç'in Bursa'da bulunan bir huzurevinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

2016 yılında açık kalp ameliyatı geçiren ünlü isim, kısa süre sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Usta oyuncuya şizofreni teşhisi konuldu. Bir dönemin popüler ismi şimdi tek oda bir yerde yaşam sürüyor.