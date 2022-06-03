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    Yetenek Sizsiniz ile tanınan Bilal Göregen yıllar sonra ortaya çıktı

    Acun Ilıcalı'nın jüri koltuğunda oturduğu Yetenek Sizsiniz yarışması ile adını duyuran Bilal Göregen, Malatya'da ortaya çıktı. Göregen'i görenler, değişimi karşısında tanımakta zorlandı.
    • 03.06.2022 - 20:20
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 21:06
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    Yetenek Sizsiniz ile tanınan Bilal Göregen yıllar sonra ortaya çıktı

    4 Eylül 1988 yılında Hatay'da dünyaya gelen Bilal Göregen, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim aldı.

    Doğuştan görme engelli olan Bilal, Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının ilk sezonuna katıldı.

    Burada söylediği "Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince" şarkısıyla ünlenen Göregen, finale kadar geldi ancak ikinci olarak yarışmadan ayrıldı.

    Darbukası ve ağzıyla yaptığı "Dul dul" sesi ile dikkati çeken Göregen, Malatya'nın Arapgir ilçesinde engelliler haftası nedeniyle sahne aldı.

    Uzun zaman sonra ortaya çıkan Bilal Göregen, kendisini izlemeye gelenlere keyifli dakikalar yaşattı.

    Performansı ile herkesi eğlendirdi

    İHA'nın haberine göre; Engelliler haftası dolayısıyla sahne alan Bilal Göregen, söylediği şarkılarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

    Göregen, özel performansı ile vatandaşları hem eğlendirdi hem güldürdü. Bilal Göregen'e sahnede eşlik eden Arapgir Belediyesi Musiki Ekibi ise izleyicilerden tam not aldı.

    Bilal Göregen'in yıllar içerisinde yaşadığı değişim ise dikkatlerden kaçmadı.

    Yetenek Sizsiniz ile tanınan Bilal Göregen yıllar sonra ortaya çıktı #1

    Yetenek Sizsiniz ile tanınan Bilal Göregen yıllar sonra ortaya çıktı #2


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