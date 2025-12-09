Abone ol: Google News

Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördü! Fotoğraf paylaştı

Bir dönem Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteriyle tanınan Yıldız Asyalı, evliliğinde yaşadığı şiddeti sosyal medyada açıkça ortaya koydu

Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 07:43
  • Oyuncu Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.
  • Asyalı, darp olayına ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak yardım çağrısında bulundu.
  • Paylaştığı görüntülerde yüzündeki ve vücudundaki yaralar dikkat çekti.

Bir dönemin en popüler isimlerinden oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.

YARDIM İSTEDİ

Asyalı, yaşadığı darp olayına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak yardım çağrısında bulundu.

Ünlü isim, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini söyleyerek, yüzündeki morlukları ve yaraları gösteren fotoğrafları paylaştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Asyalı, "Kocam tarafından darp edildim" ifadelerini kullandı.

Paylaştığı görüntülerde yüzündeki ve vücudundaki darp izleri dikkat çekti.

