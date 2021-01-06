Yıldız Tilbe'ye canlı yayında uyarı: Seks demeyelim

Aşk ile cinsellik üzerine görüşlerini açıklayan Yıldız Tilbe, bugünün aşklarının yatıp kalkınca bittiğini söyledi.

Uçankuş TV'de ekrana gelen programlar, magazin gündemini belirlemeye devam ediyor. Yıldız Tilbe, Lerzan Mutlu'nun Uçankuş TV'de ekrana gelen programına konuk oldu.

Lerzan Mutlu'ya adeta içini döken Yıldız Tilbe, "Bir insanla bir bakışıyorsun.. Kendisini senin sahibin sanıyor. Bir kere geziyorsun, kendini senin Tanrın sanıyor. Bir kere birlikte oluyorsun, tamamen ona aitsin sanıyor. Oysa öyle bir şey yok." dedi.

Lerzan Mutlu ise, "Bütün tüylerim diken diken oldu.." karşılığını verdi.

"SEKSİN ADINI AŞK KOYDULAR"

Konuşmaya devam eden Tilbe, "Seksin adını, aşk koydular. Oysa seks, aşk değil ki hayvani bir şeydir. Ama sevmek rahmani bir şeydir. Bir insanın seks objesi gözüyle bakarsan ona her kötülüğü yapabilirsin." dedi.

"SEKSİN AŞKTA YÜZDE KAÇ PAYI VAR"

Bu sözler üzerine Lerzan Mutlu, "Seksin aşkta yüzde kaç payı var?" diye sordu.,

"YATIP KALKINCA OLAY BİTİYOR"

Tilbe, "Bence yüzde 10 falan dedi. Yüzde 90 sandıkları için mutlu olamıyor insanlar. Yatıp kalkınca bitiyor ya olay, bitti diyor. Hayır, senin zevkin bitti. Yani yattın bitti mi senin benimle davan?" diye cevap verdi.

REJİDEN SEKS UYARISI

"Vaay" diye bu sözlere karşılık veren Lerzan Mutlu, "Gerçekten sabaha kadar anlatsan dinlerim ben seni." dedi.

Rejiden uyarı alan Lerzan Mutlu, Yıldız Tilbe'yi de şu sözlerle uyardı: "Seks demeyecekmişiz, cinsellik diyecekmişiz. Cinsellik diyelim pekala."

Yıldız Tilbe aşk analizleri yaparken rejiden uyarı geldi: Seks deme VİDEO



