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    Yonca Evcimik: Genetiğe borçluyum

    58 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, yıllara meydan okuma sebebini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 08:27
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    Yonca Evcimik: Genetiğe borçluyum

    90’lı yıllarda pop müziğe damga vuran sanatçılardan Yonca Evcimik, bir radyo programına konuk oldu.

    Ünlü sanatçıya yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrı soruldu.

    "Genetiğe borçluyum"

    Türkiye’de ilk botoks yaptıranlardan biri olduğunu söyleyen Evcimik, “Bunu genetiğe borçluyum” dedi.

    Güzellik trendlerini de yakından takip ettiğini beliren Evcimik, kendine iyi baktığını sporu ve sağlıklı beslenmeyi de hayatından hiç çıkarmadığını dile getirdi.

    90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, özellikle Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınmıştı.

    Yonca Evcimik: Genetiğe borçluyum #1

    Yonca Evcimik: Genetiğe borçluyum #2


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