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    Yonca Evcimik: Sahne kostümlerini tartışmasınlar

    Yonca Evcimik, günlerdir gündemde olan sahne kostümü tartışmasıyla ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 10:40
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    Yonca Evcimik: Sahne kostümlerini tartışmasınlar

    90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı 58 yaşındaki Yonca Evcimik, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Haftalardır konuşulan sahne kıyafetleri polemiğiyle ilgili konuşan Evcimik, dikkat çeken ifadeler kullandı.

    "BANA SORMAYIN"

    Evcimik, "Artık şu sahne kostümleri ile ilgili tartışmalara bir son versinler. Sahne bir şov yeridir. Bırakın kim nasıl istiyorsa öyle giyinsin.

    Bana bu konu hakkında soru sorulmasın çünkü ben 90'lardan beri çıplağım." diyerek espri yaptı.

    Yonca Evcimik: Sahne kostümlerini tartışmasınlar #1

    Yonca Evcimik: Sahne kostümlerini tartışmasınlar #2

    Yonca Evcimik: Sahne kostümlerini tartışmasınlar #3


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