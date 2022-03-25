Yonca Evcimik, sporda

90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, yıllara meydan okuyor.

90'lı yıllarda fırtınalar estiren ve Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan 58 yaşındaki Yonca Evcimik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

SPORU BIRAKMIYOR

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, son yayınladığı pozla bir kez daha gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, spor salonunda pilates yaparken verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Evcimik'in spor pozuna beğeni yağdı.