Yurt dışına adını duyurmakta kararlı! Aleyna Tilki Grammy Ödülleri'nde aday değerlendirilmesinde

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, dört ayrı kategoriyle 68'inci Grammy Ödülleri'nde değerlendirmeye kabul edildi.

Yayınlama Tarihi: 09.10.2025 08:46
Son dönemin dikkat çeken gruplarından Manifest ve Melike Şahin'in ardından Aleyna Tilki'nin 'Kırlar' albümü de 68'inci Grammy Ödülleri'nde aday değerlendirilmesine kabul edildi.

"KIRLAR"

Tilki'nin 'Kırlar' albümü, 'Best Global Music Albüm' kategorisinde aday değerlendirmesine dâhil edildi.

'Best Global Music Albüm' kategorisinde aday değerlendirmesine dâhil edilen genç şarkıcı, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

"ARIYOR"

Gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyuran Manifest, şu açıklamayı yapmıştı: 'Arıyo' şarkımızın 68'inci Grammy Ödülleri’nde Best Pop Duo/Group Performance kategorisinde değerlendirmeye kabul edildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz!

