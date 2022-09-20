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Yüsra Geyik boksla form tutuyor

Yüsra Geyik boksla form tutuyor

Geçen sene boksa başladığını söyleyen ve o zamandan beri haftada 3 kere antrenman yapan oyuncu Yüsra Geyik, çalışmasından kareleri paylaştı.