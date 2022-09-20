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    Yüsra Geyik boksla form tutuyor

    Geçen sene boksa başladığını söyleyen ve o zamandan beri haftada 3 kere antrenman yapan oyuncu Yüsra Geyik, çalışmasından kareleri paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 09:42
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    Yüsra Geyik boksla form tutuyor

    Güzel oyuncu Yüsra Geyik, ilk işi olan Arka Sokaklar dizisinde 15 yıl Zeliş karakterine hayat vermişti.

    "Çok zevkli"

    Formunu spora borçlu olduğunu söyleyen oyuncu, geçen sene boksa başladığını söylemiş “Çok zevkli ama inanılmaz yorucu bir spor.” demişti.

    Yüsra Geyik haftada 3 kere yaptığı antrenmandan görüntüler paylaştı. Attığı sert yumruklar nedeniyle takipçileri Yüsra’ya ‘Demir Yumruk’ adını taktı.

    Yüsra Geyik boksla form tutuyor VİDEO

    Yüsra Geyik boksla form tutuyor #1

    Yüsra Geyik boksla form tutuyor #2

    Yüsra Geyik boksla form tutuyor #3


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