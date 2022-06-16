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    Yüsra Geyik'ten sütyenli poz

    Yüsra Geyik sütyen tarzı büstiyeri ve süper minisiyle sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 09:56
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    Yüsra Geyik'ten sütyenli poz

    Arka Sokaklar ve Camdaki Kız dizilerindeki rolleri ile tanınan Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

    Üstüne ceket atttı

    Geyik sütyen tarzı büstiyeri, ceketi ve siyah süper minisiyle verdiği pozları paylaştı. Güzelliğiyle hayranlarından beğeni toplayan Geyik'in oversize ceketi ise beğenilmedi.

    Yüsra Geyik'e Arka Sokaklar'da babası rolünde olan Hüsnü komiser ile ilgili göndermeler yaptı.

    Yüsra Geyik ten sütyenli poz #1

    Yüsra Geyik ten sütyenli poz #2

    Yüsra Geyik ten sütyenli poz #3


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