Yüsra Geyik'ten sütyenli poz

Yüsra Geyik sütyen tarzı büstiyeri ve süper minisiyle sosyal medyayı salladı.

Arka Sokaklar ve Camdaki Kız dizilerindeki rolleri ile tanınan Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Üstüne ceket atttı

Geyik sütyen tarzı büstiyeri, ceketi ve siyah süper minisiyle verdiği pozları paylaştı. Güzelliğiyle hayranlarından beğeni toplayan Geyik'in oversize ceketi ise beğenilmedi.

Yüsra Geyik'e Arka Sokaklar'da babası rolünde olan Hüsnü komiser ile ilgili göndermeler yaptı.