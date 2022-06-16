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- Yüsra Geyik'ten sütyenli poz
Yüsra Geyik'ten sütyenli poz
Yüsra Geyik sütyen tarzı büstiyeri ve süper minisiyle sosyal medyayı salladı.
- Haber Merkezi
- 16.06.2022 - 09:56
Arka Sokaklar ve Camdaki Kız dizilerindeki rolleri ile tanınan Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
Üstüne ceket atttı
Geyik sütyen tarzı büstiyeri, ceketi ve siyah süper minisiyle verdiği pozları paylaştı. Güzelliğiyle hayranlarından beğeni toplayan Geyik'in oversize ceketi ise beğenilmedi.
Yüsra Geyik'e Arka Sokaklar'da babası rolünde olan Hüsnü komiser ile ilgili göndermeler yaptı.