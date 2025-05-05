Zara'nın photoshop'lu sahne fotoğrafları gündem oldu! Takipçileri tepki gösterdi

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Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, sahne tarzıyla dikkat çekiyordu. Kilo verdikten sonra iddialı seçimlerde bulunan şarkıcı Zara'nın tarzı, takipçilerini ikiye bölüyordu.

Artık dekolteli iddialı bir tarza sahip olan Zara, son olarak Samsun'da konser verdi. Ancak Zara'nın görünümüne pek çok yorum yapıldı.

SAHNEDE BAŞKA INSTAGRAM'DA BAŞKA

Takipçilerinden bazıları, ünlü şarkıcının verdiği kiloları geri aldığı yönünde yorumlar yaptı. Bazı takipçiler ise sahnedeki haliyle sosyal medyada paylaşılan videolar ve fotoğraflar arasındaki farka dikkat çekti. Fotoğraflarına photoshop yaptığı iddia edilen Zara'ya tepki yağdı.

Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz aylarda 9 kilo veren Zara'nın tarzına "Hanım hanımcığım kızımız Zara da açtı sonunda, ne yapsın kadın yıllarca güzelliğini esirgedi baktı ki sadece sesle olmuyor dikkat çekmek için dekolte kıyafet de lazım yani sahne şovu da önemli yani bence çok güzel görünüyor da çok şaşırdım." yorumunda bulunmuştu.