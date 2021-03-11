Zayn Malik'ten Grammy Ödülleri için rüşvet suçlaması

İngiliz şarkıcı Zayn Malik, pazar gecesi sahiplerini bulacak müziğin Oscar'ları olarak görülen Grammy Ödülleri öncesi, ödül akademisini rüşvet almakla suçladı.

‘Müziğin Oscarları’ olarak görülen Grammy Ödülleri, bu pazar sahiplerini bulacak.

"SENEYE SİZE ŞEKER GÖNDERECEĞİM"

28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Zayn Malik, ödül akademisini rüşvet almakla suçladı. “El sıkışıp hediye göndermedikçe adaylığı unutun. Seneye size bir sepet şeker göndereceğim” diyerek tepki gösterdi.

2020’nin en ses getiren albümünü yapmasına rağmen hiç adaylık kazanamayan The Weeknd de “Yozlaşmışsınız. Bana ve hayranlarıma borçlusunuz” diyerek tepki göstermişti. The Weeknd’in ‘Blinding Lights’ şarkısı, Billboard Hot 100 listesinde bir yıl boyunca aralıksız ilk 10’da kalan ilk şarkı oldu.