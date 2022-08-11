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    Zerrin Özer müziğe geri döndü

    Zerrin Özer, Alevi toplumuna yapılan saldırılara karşı Şahkulu Dergahı Cemevi’nde klip çekti.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 13:25
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    Zerrin Özer müziğe geri döndü

    Geçtiğimiz aylarda müziği bıraktığını söyleyen usta yorumcu Zerrin Özer, geri döndü.

    Cemevi'nde klip

    Özer, ilk defa bir cemevinde 20 kişilik ekip ile kameralar karşısına geçerek belgesel tadında bir klip çekti.

    Özer, 'Can Hüseyin' adlı türkünün klibiyle müziğe dönmesini bekleyen hayranlarını selamladı.

    Gücünü Türk halkından alıyor

    Sanatçı, bugüne kadar Türk halkından aldığı güçle toplum huzuru ve barışı adına çalıştığını ve tepkisini sesiyle şarkılara döktüğünü söyledi.

    Zerrin Özer müziğe geri döndü #1

    Zerrin Özer müziğe geri döndü #2


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