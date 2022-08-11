Zerrin Özer müziğe geri döndü

Zerrin Özer, Alevi toplumuna yapılan saldırılara karşı Şahkulu Dergahı Cemevi’nde klip çekti.

Geçtiğimiz aylarda müziği bıraktığını söyleyen usta yorumcu Zerrin Özer, geri döndü.

Cemevi'nde klip

Özer, ilk defa bir cemevinde 20 kişilik ekip ile kameralar karşısına geçerek belgesel tadında bir klip çekti.

Özer, 'Can Hüseyin' adlı türkünün klibiyle müziğe dönmesini bekleyen hayranlarını selamladı.

Gücünü Türk halkından alıyor

Sanatçı, bugüne kadar Türk halkından aldığı güçle toplum huzuru ve barışı adına çalıştığını ve tepkisini sesiyle şarkılara döktüğünü söyledi.