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    Zerrin Özer'in menajerinden intihar açıklaması

    Ünlü sanatçı Zerrin Özer, hafta sonu akşam saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 10:44
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    Zerrin Özer'in menajerinden intihar açıklaması

    Geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın ölümüyle sarsılan sanatçı Zerrin Özer, 27 Kasım Cumartesi akşam saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı. Sinir krizi geçirdiği ifade edilen Özer'e sakinleştirici verildiği ve sanatçının ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtilmişti.

    Sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.

    "YOĞUN ÇALIŞIYORDU"

    İlaç alıp, intihar girişiminde bulunduğuna yönelik çıkan iddialar sonrası ünlü şarkıcının menajeri Haluk Şentürk'ten ilk açıklama geldi. Şentürk, "15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeğinin ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu. İntihar girişimi gerçek değil." açıklamasını yaptı.

    Zerrin Özer in menajerinden intihar açıklaması #1

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