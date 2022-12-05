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    Zeynep Bastık'tan dekolte şov

    Ödül törenine Edis'le gelen Zeynep Bastık, iddialı dekoltesiyle konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 09:14
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    Zeynep Bastık'tan dekolte şov

    Altın Kelebek'te En İyi Kadın Şarkıcı ödülünü alan Zeynep Bastık, geceye yakın arkadaşı Edis'le geldi.

    Bastık. ödülünü alırken kariyer yolculuğunda kendisini destekleyen ve kendisi için mesai harcayan eski eşi Tolga Akış’a teşekkür etti.

    "Anladık bacakların güzel"

    Her poz verdiğinde bacak dekoltesini göstermek için çaba sarf eden Bastık'ı görenler, ünlü şarkıcıya yorum yağdırdı. Bastık'ın dekolte pozu vermek için uğraşmasına "Anladık bacakların güzel","İyi ki dekoltesi var", "Bu kadar çaba gereksiz" yorumları yapıldı.

    Zeynep Bastık tan dekolte şov #1

    Zeynep Bastık tan dekolte şov #2

    Zeynep Bastık tan dekolte şov #3


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