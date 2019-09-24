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Mahalle muhtarı tartışma sırasında silahına sarıldı

Malatya'da mahalle sakini ile arasında çıkan hizmet tartışmasında mahalle muhtarı, havaya 9 el ateş etti.

İHA | 24.09.2019 - 17:55..
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal D. ile mahalle sakinlerinden C.D. arasında başlayan hizmet tartışması, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada Muhtar Celal D., havaya 9 el ateş etti.

Mahalle muhtarı tartışma sırasında silahına sarıldı

DARBEDİLEN MAHALLE SAKİNİ HASTANEYE KALDIRILDI

Açılan ateş nedeniyle bir ilkokuldaki öğrenciler, büyük korku yaşadı. Okulda kısa süreli panik yaşanırken, bazı veliler okula gelerek çocuklarını eve götürdü. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda darp sonucu yaralanan C.D., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahalle muhtarı tartışma sırasında silahına sarıldı

MUHTAR GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olay yerinde 9 adet boş kovan bulurken, muhtar Celal D.'yi kullandığı silah ile birlikte gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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