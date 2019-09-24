Mahalle muhtarı tartışma sırasında silahına sarıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal D. ile mahalle sakinlerinden C.D. arasında başlayan hizmet tartışması, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada Muhtar Celal D., havaya 9 el ateş etti.

DARBEDİLEN MAHALLE SAKİNİ HASTANEYE KALDIRILDI

Açılan ateş nedeniyle bir ilkokuldaki öğrenciler, büyük korku yaşadı. Okulda kısa süreli panik yaşanırken, bazı veliler okula gelerek çocuklarını eve götürdü. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda darp sonucu yaralanan C.D., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MUHTAR GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olay yerinde 9 adet boş kovan bulurken, muhtar Celal D.'yi kullandığı silah ile birlikte gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.