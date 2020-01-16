Mahallesini temizleyen adama temizlik işçileri tepkili

Denizli’nin Çivril ilçesinin Çayır Mahallesi’nde yaşayan Tekin Çetin, evinin bulunduğu bölgeyi belediyenin temizlik işçilerine kolaylık olması için sabah akşam süpürüyor.

Fakat Çetin, bu gönüllü temizliğinin, belediyenin temizlik işçileri tarafından hoş karşılanmadığını söylüyor.

Sokakları temizleyen şahsa belediye işçilerinden tepki VİDEO

"BU SENİN İŞİN DEĞİL"

Yaşadığı mahallenin etrafında bulunan tüm kaldırımları temizleyen ve çöpleri öbek halinde yol kenarına toplayan Çetin Çivril Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin "bu senin işin değil bir daha süpürme" uyarısında bulunduğunu söyledi.

"ANAMIN BABAMIN RUHU İÇİN YAPIYORUM"

Yalnız yaşayan Çetin, “Ölmüş anne babamın ruhu için buraları temizliyorum. Ayrıca yaşadığım yerin pis olmasını da sevmiyorum. Kimse bana süpür demedi. Boş şişe ve atık toplayarak geçimimi sağlıyorum kendi paramla aldığım süpürge ve kürekle mahallemi ve çöp topladığım yerleri temizliyorum. Bugüne kadar kimse bir şey dememişti ama bugün belediye aracıyla iki kişi geldi sert bir şekilde bana ‘bu senin işin değil bir daha toplama dedi’ gitti. Bende korkudan bıraktım sonrada burnum kanadı buradaki esnaflar bana çay ve su verdi. Ben sadece buraların temiz olmasını istedim kimseden bir talebimde yok neden kızdılar anlayamadım” dedi.

"BELEDİYE RAHATSIZ OLDU"

Çetin, sayesinde mahallenin ve okulların etrafının tertemiz olduğunu belirten mahalle esnafı da, belediyenin Çetin’in yaptığı işten rahatsız olduğu için böyle sert tepki gösterdiğini iddia etti.