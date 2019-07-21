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Makas atan magandaların kazayla biten sonu

İstanbul'da makas atan magandaların kazayla sonuçlanan tehlikeli anları kameralara yansıdı.

DHA | 21.07.2019 - 11:05..
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Makas atan magandaların kazayla biten sonu

Trafik magandaları kesilen cezalara rağmen terör estirmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde D-100 üzerinde iki otomobilin 'makas' atarak yarıştığı görülüyor. Araçların aralarından geçen ikili, kendilerinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor. Bir süre yarışa devam eden araçlardan biri, trafiğin yoğun olduğu bir anda önde bulunan minibüse çarparak, kaza yapıyor. Kaza anı aracın içinde bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydediliyor.

SOLLADIĞI ARACA ÇARPTI

Diğer kaza ise Çekmeköy mevkiinde kayda geçiyor. Yine sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir sürücünün, önünde bulunan aracı yanlayarak geçmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yanında bulunan otomobile çarpıyor. Bu anlar başka bir sürücünün cep telefonu tarafından kaydediliyor.

İstanbul'da makas atıp kaza yapan trafik magandaları VİDEO

Makas atan magandaların kazayla biten sonu

Makas atan magandaların kazayla biten sonu

Makas atan magandaların kazayla biten sonu


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