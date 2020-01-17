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Makas atmak isteyen otomobilin çarptığı minibüs kaza yaptı

Erzurum'da, bir otomobil sürücüsü makas atmak isterken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yanından geçen üniversite minibüsüne çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.

İHA | 17.01.2020 - 17:37..
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde, Rakip Demir yönetimindeki 25 LL 083 plakalı otomobil makas atmak isterken, üniversiteli öğrecileri taşıyan Adem Bayrak yönetimindeki 25 M 0062 plakalı minibüse yandan çarptı.

11 KİŞİ YARALANDI

Minibüs sürücüsü ani çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkarak önce ışıklandırma direğine, ardından ağaçlara çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Adem Bayrak, otomobil sürücüsü Rakip Demir ile birlikte 11 kişi yaralandı.

Makas atmak isteyen otomobilin çarptığı minibüs kaza yaptı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılardan 7'si Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine, 4'ü ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Makas atmak isteyen otomobilin çarptığı minibüs kaza yaptı

MİNİBÜS İŞ MAKİNESİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Büyük hasar alan minibüsün, iş makinesinin ve kaza yerindeki vatandaşların yardımıyla çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Makas atmak isteyen otomobilin çarptığı minibüs kaza yaptı

Makas atmak isteyen otomobilin çarptığı minibüs kaza yaptı


Makas atmak isteyen otomobilin çarptığı minibüs kaza yaptı


Makas atmak isteyen otomobilin çarptığı minibüs kaza yaptı


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