Trafikte kural ihlallerinde caydırıcı olabilmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla, 3 boyutlu maket polis araçları yapılarak ülkenin birçok yerinde yol kenarlarına konuldu.

MAKETİ GERÇEK SANDI, 1 SAAT BEKLEDİ

Uzaktan gerçek polis aracıymış gibi görünen ve üzerinde çakar lambaları da bulunan maket araçlarla sürücülerin daha dikkatli olmaları sağlandı.

Uygulama sürerken, Kocaeli'nin Gebze ilçesine kamyonetiyle giden Burhan Çakmak adlı sürücü de maket polis aracını gerçek sandığını ve aracının muayene tarihinin geçmesi nedeniyle yakalanmamak için yaklaşık 1 saat beklediğini söyledi.

Maket polis aracı gitsin diye 1 saat bekleyen sürücü VİDEO

"100 METRE İLERİDE KAZA VAR DİYE İHBAR ETTİM"

Maket aracın önünde çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Çakmak, kamyonetinin muayene tarihinin 3 gün geçtiğini belirterek, "155'i aradım, burayı söyledim, 100 metre ileride kaza var diye. 1 saat bekledim bu araç gitsin diye. Bu polis arabası yerinden kalkmadı. Türkiye'de bunu tek gerçek zanneden ben miyim? Şoktayım. Bunu polisin kendisi zannettim, rütbesi de gözüküyor. Siz siz olun freninizi zayıflatın, yavaş yavaş gelin. Çok güzel bir proje ama 1 saati aşkın süre nasıl burada bekledim şaşırıyorum" dedi.