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Makyajsız İrem Sak

Alışveriş yaparken görüntülenen İrem Sak, diğer ünlüler gibi makyajsız olmasını sorun yapmadı.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 08:37..
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Güzel oyuncu İrem Sak, önceki gün Etiler Akmerkez’de makyajsız haliyle görüntülendi. Bir spor mağazasından alışveriş yapan oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere açıklamalar yaptı.

Makyajsız İrem Sak

"BU BENİM SUÇUM"

Makyajsız görüntülenen oyuncu, gülerek “Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum.” dedi.

"İNSAN OLSUN"

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Sak, hayalindeki erkeğin nasıl biri olduğu sorulunca, önce “Hayatıma girecek kişi, insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim bu.” diye espri yaptı, ardından şöyle konuştu: “Sevgiliye muhtaç değilim. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur.”

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