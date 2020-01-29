Makyajsız Nur Fettahoğlu

Son olarak ekranların iddialı yapımlarından birisi olan 'Babil' dizisi ile ekranlara geri dönen güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, setten vakit bulduğu zamanlarda soluğu alışveriş merkezlerinde alıyor. Fettahoğlu, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi.

SIFIR MAKYAJ

Ev eşyaları satan bir mağazaya uğrayan oyuncu, kısa bir alışveriş turu yaptı. Nur Fettahoğlu'nun, makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Babil' dizisi ile ilgili de kısa bir açıklamaya yapan Fettahoğlu, "Her şey çok güzel. Harika bir set ekibi, harika bir oyuncu kadrosu ile bir arada çalışıyoruz. Gerçekten çok severek, keyifle güzel bir proje oluşturmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar çok şükür her şey çok güzel gidiyor." açıklamasında bulundu.

Kardeş Çocukları dizisinde Umay Karay olarak büyük beğeni toplayan Nur Fettahoğlu, şimdilerde Babil dizisinde izleyicilerin sinir olduğu Eda karakterine hayat veriyor.