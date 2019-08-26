Malatya'da 1 kişi bıçaklı kavgada öldürüldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıktı.

KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Bıçakların da kullanıldığı kavgada, kardeşler Yunus Yıdız (16) ile Muhammed Yıldız (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yunus Yıldız'ın hastanedeki tedavi sürerken, Muhammed Yıldız'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.