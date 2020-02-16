Malatya’da 286 bina acil yıkılmayı bekliyor

Malatya Valiliği'nden alınan bilgiye göre, 24 Ocak depremi sonrasında hasar tespiti yapan ekiplerin verdiği rapora göre, 16 Şubat 2020 tarihi itibariyle acil yıkılacak 286 bina, 588 bağımsız bölüm bulunuyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Öte yandan, 11 Şubat itibariyle, Malatya’da deprem hasar tespiti için 91 ekipte 184 teknik personel ile sahada çalışmalar devam edilirken, bu rakam 12 Şubat itibariyle, hasar tespiti için 100 ekipte 200 teknik personele çıkarılmış, bugün itibariyle aynı ekibin hasar tespitlerini sürdürdüğü belirtildi.

SICAK YEMEK DAĞITIMI

25 Ocak’tan itibaren Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı yapıldığı, bugün itibariyle Doğanyol, Pütürge İlçelerinde sıcak yemek dağıtımının devam ettiği kaydedildi.