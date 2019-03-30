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Malatya’da kayısılar çiçek açtı

Kayısının başkenti Malatya’yı baştan başa çiçek bürüdü. Şehir bembeyaz bir örtüyle kaplandı.

Haber Merkezi | 30.03.2019 - 20:46..
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Malatya’da kayısılar çiçek açtı

Baharı müjdeleyen yabani kirazların çiçeklenme zamanı, Japonya’da sakura şölenleriyle kutlanıyor. Malatya bu beyaz şöleni sessiz sedasız yaşıyor.

Japonya Sakura turizmiyle turist akınına uğruyor.

Malatya böylesine güzel bir görsel şölen için yerli turist bile çekmiyor.

Şehrin üniversitesi, büyükşehir belediyesi neden bu konuda bir çalışma yapmaz? En azından sosyal medyada fotoğraf, video paylaşıp bir farkındalık oluşturmaz ki?

Kayısı demişken şu rakamları da not düşelim..

Malatya'dan geçen yıl 112 ülkeye 95 bin 350 ton kuru kayısı gönderilirken karşılığında 261 milyon 397 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya’da kayısılar çiçek açtı

Malatya’da kayısılar çiçek açtı

Malatya’da kayısılar çiçek açtı

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