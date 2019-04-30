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Malatya'da çocuğunu cinsel istismar eden babaya 25 yıl hapis

15 yaşındaki oğluna 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan baba, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 30.04.2019 - 10:38..
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Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde ailesiyle yaşayan Y.Ç.A.'yı geçen yıl eylül ayında annesi G.A., sigara içerken yakaladı.

15 yaşındaki Y.Ç.A. ise annesine, babası C.A.'nın 4 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Anne hemen polisi arayıp, şikayetçi oldu. Ayrıca boşanma davası açtı.

4 YILDIR BABASI TARAFINDAN CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan Y.Ç.A., 4 yıldır her ay babasının cinsel istismarına uğradığını, tehdit ettiği için de kimseye söyleyemediğini anlattı.Gözaltına alınan C.A. ise suçlamaları reddetti. Baba, eşinin boşanmak için oğluna yalan söylettiğini, iftira attığını iddia etti.

Baba hakkında 'alt soya karşı zincirleme ve nitelikli şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan baba C.A. ile mağdur Y.Ç.A. ve annesi G.A.'nın katıldığı duruşmada Cumhuriyet savcısı mütaalasını açıkladı. Savcı, babanın 'altsoya karşı zincirleme ve nitelikli şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını istedi.

25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Son savunması sorulan C.A. ise eşinin boşanmak için kendisini iftira attığını tekrarladı. Mahkeme de babayı, önce 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından suçun öz oğluna karşı olması nedeniyle 24 yıla, zincirleme olması nedeniyle de 30 yıla yükseltti.  Ancak sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini 'hafifletici' neden sayarak, 6'da 1 indirim ile 25 yıla düşürdü. Kararla birlikte C.A. tutuklanarak cezaevine konuldu.



Malatya'da çocuğunu cinsel istismar eden babaya 25 yıl hapis

Malatya'da çocuğunu cinsel istismar eden babaya 25 yıl hapis

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