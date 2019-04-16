Malatya’da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Malatya’da Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi’nde kaza meydana geldi. Burhan B. (20) yönetimindeki otomobil Kanalboyu Caddesi üzerinden Kernek meydanı istikametine seyir halinde iken sürücüsünün sağanağın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

BÜYÜK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELDİ

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Yunus K. (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.













