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Malatya'da suç örgütü operasyonuna 11 tutuklama

Polis ekiplerince yapılan operasyon kapsamında, gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 10.01.2020 - 15:05..
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Malatya ve Osmaniye'de polis ekipleri tarafından, suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik ez zamanlı operasyonda 25 adrese baskın yapıldı.

TABANCA VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda evlerde yapılan aramalarda gizli bölme ve geçitlere saklanmış 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 196 tabanca mermisi, 18 av tüfeği fişeği, 1 çelik yelek, 1 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Malatya'da suç örgütü operasyonuna 11 tutuklama

11 ŞAHIS TUTUKLANDI

Suç unsurlarına el koyan polis, aralarında kesinleşmiş hapis cezası ile arananların da olduğu 18 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da suç örgütü operasyonuna 11 tutuklama

Malatya'da suç örgütü operasyonuna 11 tutuklama

Malatya'da suç örgütü operasyonuna 11 tutuklama

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