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Maltepe D-100'de otomobil alev alev yandı

Kara yolunda hafif ticari otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

DHA | 25.02.2020 - 08:41..
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Maltepe D-100 kara yolunda seyir halinde olan hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevler aracı sararken araçtakiler ise kendilerini dışarı attı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Maltepe D-100'de otomobil alev alev yandı

"ARAÇTAN ALEVLER YÜKSELMEYE BAŞLADI"

Olayla ilgili bir görgü tanığı, "Araçtan alevler yükselmeye başladı. İtfaiyeye haber verdik. Trafik yoğunluğu yaşandı." dedi.

Yanan aracın söndürülmesi ve çekici ile kaldırılmasısın ardından trafik normale döndü.

Maltepe D-100'de otomobil alev alev yandı

Maltepe D-100'de otomobil alev alev yandı

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