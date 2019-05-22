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Maltepe'de minibüsten düşen kızın babası isyan etti

Dün kapısı açık şekilde ilerleyen minibüsten düşen genç kız, beyin travması geçirdi ve kalçası kırıldı.

İHA | 22.05.2019 - 10:38..
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İstanbul Maltepe’de tıka basa yolcu dolu olan bir minibüs, kapısı açık şekilde ilerlediği sırada minibüste bulunan bir genç kız yola düşmüştü.

MİNİBÜS TERÖRÜNE İSYAN ETTİ

Bir anda minibüsten düşen genç kız, arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan da son anda kurtulmuştu. Hastaneye kaldırılan gencin beyin travması geçirdiği ve kalçasında kırık meydana geldiği bildirildi. Genç kızın babası ise kızının yaşadığı minibüs terörüne isyan etti. Olayla ilgili konuşan baba, “Kızımın kaza geçirdiğini annesi haber verdi bana. Hastaneye gittiğimiz zaman kızımın yanına giremedik zaten.

Maltepe'de minibüsten düşen kızın babası isyan etti ViDEO

Maltepe'de minibüsten düşen kızın babası isyan etti

"BEYİN TRAVMASI GEÇİRMİŞ"

Doktorların söylediğine göre beyin travması geçirmiş, kalçasında kırık olduğunu öğrendik. Bir baba olarak çok üzüldüm. Genelde bu ortamda bütün hatlarda olan minibüsçülerin bu işlere hiç dikkat etmediklerini görüyoruz. Başka olaylar da olduğunu görüyoruz. Hiç kimsenin bir ders almadığını görüyoruz. Şikayetçi olsak da fayda etmiyor, bir ceza alamıyorlar. Çocuğuma davacı mısın diye soruyorum, ‘Baba davacı olsam da bir şey olmayacak’ diyor. Çünkü kimse bir ceza vermeyecek” dedi.

Maltepe'de genç kız kapısı açık minibüsten yola düştü ViDEO

1 BUÇUK AY YATACAK

Kızının sağlık durumu hakkında konuşan baba, “Şu anda evde yatıyor, kalçası kırık. En az 1-1 buçuk ay yatacak. Beyin için bu hafta tomografi çekeceğiz, son durumuna bakacağız. Çünkü kılcal damarında çatlama vardı, yatıyor şu an” diye konuştu.

Maltepe'de minibüsten düşen kızın babası isyan etti

Maltepe'de minibüsten düşen kızın babası isyan etti

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