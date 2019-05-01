Manisa Lalesini koparan 60 bin lira ceza ödeyecek

Manisa’da yılda bir kere baharın son aylarında açan Manisa Lalesi fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Manisa Spil Dağı Milli Parkı’nın zirveye yakın bölgelerinde yetişen ve koruma altında olan Manisa Lalesi Manisa Valisi Ahmet Deniz öncülüğünde düzenlenen geziyle basın mensupları ve fotoğrafçılar tarafından fotoğraflandı.

CEZA MİKTARI ARTTI

Spil Dağı’nda yetişen Manisa Lalesi için özel olarak geçtiğimiz yıllarda Tür Eylem Planı hazırlanırken cezalar ise ağırlaştı. Bu özel türe zarar verip, biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre geçen yıl 48 bin 625 lira ceza uygulanırken, bu yıl ceza miktarı arttı.

Manisa Lalesiyle ilgili olarak Tür Eylem Planlarını yaptıklarını söyleyen Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, "Manisa Lalemiz açtı. Bugün hep birlikte lalemizi göreceğiz, fotoğraflarını çekeceğiz. Hem Spil Dağı Milli Parkımıza hem de Manisa Lalemize çok değer veriyoruz. 2015 yılında Manisa Lalemizin Tür Eylem Planımızı yaptık bitirdik. Aynı zamanda Celal Bayar Üniversitemiz ve İstanbul Üniversitemiz ile beraber Manisa Lalemizin bioçeşitliliği ile alakalı çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

60 BİN 163 LİRA PARA CEZASI

Manisa Lalesini koparana 60 bin 163 TL para cezası kesileceğini söyleyen Vali Deniz, vatandaşları duyarlı olmaları ve koparanlar hakkında ihbarda bulunmalarını istedi.

Vali Deniz, "Manisa Lalemiz koruma altında olan bir tür. 60 bin 163 TL para cezamız var. Her türlü imkanımız var bizi. Milli Parklarda görevli olan arkadaşlarımız arazideler. Ancak vatandaşlarımızın da duyarlı olması lazım. İhbar etmesi lazım. Bu toplumsal bir sorumluluk gerektiriyor. Toplumsal bir sorumlulukla hata yapan suç işleyen varsa vatandaşlarımız da ihbar edebilir." dedi.