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Manisa valisinden üniversiteli gençlere: Sigara içmeyin

Manisa Valisi Ahmet Deniz, bir araya geldiği Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerine, sigaranın zararları hakkında uyarılarda bulundu.

İHA | 07.11.2019 - 06:08..
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Manisa’nın Demirci ilçesinde gün boyu yoğun temaslarda bulunan Vali Ahmet Deniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi kampüsünde öğrencilerle sohbet etti.

Vali Deniz’den öğrencilere sigara uyarısı -1

"KİTAP OKUYUN, SİGARA İÇMEYİN"

Öğrencilere kitap okumaları, çok çalışmaları, dünyadaki değişime ayak uydurarak geleceğe hazır olmaları tavsiyesinde bulunan Vali Deniz, sigara içen öğrencilere de sigarayı bırakma tavsiyesinde bulundu.

Vali Deniz’den öğrencilere sigara uyarısı -2

"UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI, SİGARA İLE BAŞLIYOR"

Yapılan araştırmalarda uyuşturucu madde bağımlısı kişilerin tamamının sigara alışkanlığı ile ilk adımı attığının bilimsel araştırmalarla tespit edildiğini belirten Vali Deniz, sigaranın maddi ve manevi anlamda içen kişiye zararı olduğunu vurguladı.

Vali Deniz’e kampüs ziyaretinde İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin de eşlik etti.

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