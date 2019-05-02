Manisa'da bir köpek 18 yavru doğurdu

Manisa'da besicilik yapan Mehmet Ali Yalçın ve Ali Yalçınalp'in iki yıldır besledikleri Anadolu çoban köpeği cinsi köpek 18 yavruya hamile kaldı.

11 ERKEK 7 DİŞİ

Önceki gün doğum yapmaya başlayan anne köpeğin zorlandığını gören sahipleri, köpeği veterinere götürdü. Veteriner tarafından sağlıklı olarak sezaryenle alınan 11 erkek ve 7 dişi olmak üzere 18 yavru köpek için ısıtma sistemleri bulunan özel bölüm hazırlandı. Sezaryen sonrası kanaması bulunan anne köpek ise kurtarılamadı. Anneleri ölen 18 yavru özel olarak biberonla besleniyor.

"BİBERONLA BESLİYORUZ"

Anneleri ölen yavrulara gözü gibi baktıklarını söyleyen Ali Yalçınalp, "Anneleri sezaryenle doğum anında öldü. Yavruları sağ salim kurtuldu. Besihanenin bir bölümüne 18 yavru köpek için sıcak ortam hazırladık. Gece gündüz elektrikli soba yanıyor. İki biberon ile devamlı besliyoruz. Sadece süt değil veterinerimizin denetiminde de hazır gıdalar veriyoruz. Günümün büyük bölümü enikleri hayatta tutmak için geçiyor. Veterinerimiz de bizimle birlikte eniklerin yaşatılması için gayret ediyor" dedi.

Yavru köpeklerin annelerinin de ellerinde büyüdüğünü söyleyen Mehmet Ali Yalçın ise, "Annesi elimizde büyüdü. İki yıldır kendimiz besliyorduk. İlk kez hamile kaldı. Doğumu gecikince hemen Ali Yalçınalp ile Sarıgöl’deki veterinerimize götürdük. Sezaryenle alınacağını belirtti. 18 yavru sırayla alındı ama annelerini kaybettik. Şimdi süt, köpek mamaları, elektrik giderleri olmak üzere 200 TL masraf yapıyoruz. Önemli olan yavruların kurtulması" diye konuştu.