Manisa'da otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

Turgutlu'dan Manisa istikametine seyir halinde olan Mehmet Dardağan idaresindeki otomobil, Aşağıçobanisa Mahallesi yol ayrımında, Süleyman Dikengül'ün kullandığı otomobille çarpıştı.

OTOMOBİL ORTADAN İKİYE AYRILDI

Çarpmanın etkisiyle 45 ZB 1761 plakalı otomobilin ikiye bölündüğü kazada, Süleyman Dikengül ile araçta bulunan eşi Fatma Dikengül ve diğer otomobildeki bir kişi yaralandı.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Dikengül'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.