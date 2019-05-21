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Manisa'da otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

AA | 21.05.2019 - 02:40..
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Turgutlu'dan Manisa istikametine seyir halinde olan Mehmet Dardağan idaresindeki otomobil, Aşağıçobanisa Mahallesi yol ayrımında, Süleyman Dikengül'ün kullandığı otomobille çarpıştı.

Manisa'da otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

OTOMOBİL ORTADAN İKİYE AYRILDI

Çarpmanın etkisiyle 45 ZB 1761 plakalı otomobilin ikiye bölündüğü kazada, Süleyman Dikengül ile araçta bulunan eşi Fatma Dikengül ve diğer otomobildeki bir kişi yaralandı.

Manisa'da otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Dikengül'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Manisa'da otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

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