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Manisa'da Volkswagen sevinci

Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Manisa'da açılması 10 bin kişinin istihdamını sağlayacak.

Haber Merkezi | 02.10.2019 - 12:45..
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Manisa'da Volkswagen sevinci

Alman medyasında çıkan "Volkswagen Türkiye'ye fabrika kuruyor" haberi doğru çıktı, Volkswagen Manisa merkezi Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurdu.

Firmanın fabrika kurmak için gündeminde Suudi Arabistan ve Bulgaristan ülkeleri de vardı. Ancak Almanlar tercihlerini Türkiye'den yana kullanarak, binlerce kişiye istihdamın önünü açtı.

MANİSALILAR SEVİNÇLİ

Bu haber Manisa'da da büyük bir ses getirdi. Fabrikanın açılacağı haberini alan öncelikle yerel yönetim sonrasında vatandaşlar, 950 milyon liralık yatırımdan fazlasıyla memnun oldu.

Yeni fabrika için Almanların ilk tercihi İzmir olarak belirtilmişti ancak adres Manisa oldu.

Manisa'da Volkswagen sevinci

PASSAT ÜRETİLECEK

Fabrikanın ağırlıklı olarak üreteceği model ise Passat olacak. Almanlar yeni kurulacak fabrikada bir yılda üretilecek olan 40 bin Passat modelini, sadece Türkiye pazarına sunmayı planlıyor.

ORTA DOĞU'YA DA TÜRKİYE'DEN GİDECEK

Skoda modellerinin de üretileceği fabrika, Orta Doğu'ya da otomobil ihraç edecek.

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