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Mansur Yavaş Gökçek'in diktirdiği 'anıtı' kaldırdı

Mansur Yavaş'ın talimatı ile Melih Gökçek döneminde TBMM Kavşağı'na konulan kol saati anıtı yerinden alındı.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 12:45..
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Yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde yapılan kol saati anıtını istemedi.

Kaldırılan anıtın yerleştirildiği kaide ise meydanda kaldı.

GÖKÇEK'İN DİKTİRDİĞİ ANIT ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2014 yılının başında TBMM'nin karşısında, Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu meydandaki kavşağa, iç içe geçen 4 kol saatinden oluşan anıt yaptırdı. 17-25 Aralık sürecinin ardından anıt, tartışmalara yol açmış ve CHP tarafından TBMM gündemine taşınmıştı.

Mansur Yavaş Gökçek'in diktirdiği 'anıtı' kaldırdı

Mansur Yavaş Gökçek'in diktirdiği anıtı kaldırdı ViDEO

MANSUR YAVAŞ'IN İLK İŞİ ANITI SÖKMEK OLDU

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mansur Yavaş, anıtı kaldırttı. Büyükşehir Belediye ekipleri, sabaha karşı kavşağa geldi.  Meydandan vinç yardımıyla sökülen anıt, kamyona yüklenerek, götürüldü. Başkan Yavaş'ın talimatıyla, kavşağa yeni bir anıt yerleştirileceği belirtildi.

Mansur Yavaş Gökçek'in diktirdiği 'anıtı' kaldırdı

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