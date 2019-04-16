Yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde yapılan kol saati anıtını istemedi.
Kaldırılan anıtın yerleştirildiği kaide ise meydanda kaldı.
GÖKÇEK'İN DİKTİRDİĞİ ANIT ÇOK TARTIŞILMIŞTI
Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2014 yılının başında TBMM'nin karşısında, Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu meydandaki kavşağa, iç içe geçen 4 kol saatinden oluşan anıt yaptırdı. 17-25 Aralık sürecinin ardından anıt, tartışmalara yol açmış ve CHP tarafından TBMM gündemine taşınmıştı.
Mansur Yavaş Gökçek'in diktirdiği anıtı kaldırdı ViDEO
MANSUR YAVAŞ'IN İLK İŞİ ANITI SÖKMEK OLDU
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mansur Yavaş, anıtı kaldırttı. Büyükşehir Belediye ekipleri, sabaha karşı kavşağa geldi. Meydandan vinç yardımıyla sökülen anıt, kamyona yüklenerek, götürüldü. Başkan Yavaş'ın talimatıyla, kavşağa yeni bir anıt yerleştirileceği belirtildi.