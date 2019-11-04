Mardin'de kaçak elektrik panolarını yaktılar

Dicle Elektrik tarafından ilçede 12 milyon liralık yatırım ile tamamlanan yer altı şebekesiyle entegre biçimde kurulmaya başlanan ASOP çalışmaları, artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark eden bazı kesimler tarafından bir süredir engellenmeye çalıştı.

4 PANO YAKILDI

Söz konusu yatırımın tamamlanması ile birlikte harekete geçen bu kesimler, dün gece 8 Mart Mahallesi’nde Yayla ve Özgür sokağa kurulan 4 panoya saldırdı.

Saldırganlar, önce kırdıkları panoları ardından ateşe vererek yaktılar. 4 pano da kullanılamaz hale gelirken, panoların alev alev yandığı anları bazı mahalle sakinleri cep telefonları ile kaydetti.

Kaçak elektriği önleyen 4 panoyu kırıp yaktılar

YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olayın haber alınması üzerine Dicle Elektrik ekipleri 8 Mart Mahallesi’ne gitti. Gerekli tutanakların tutulması ve hasar tespitinin yapılmasının ardından kullanılmaz hale gelen panoların yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

Polis, saldırı ile ilgili soruşturma başlatırken, Dicle Elektrik tarafından saldırganlar hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu.