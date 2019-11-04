taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6929
Euro
6.3554
Altın
1510.43
Borsa
100077.25
Gram Altın
276.602
Bitcoin
52593.77

Mardin'de kaçak elektrik panolarını yaktılar

Kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu illerin başında gelen Mardin'de, yine panolara zarar verildi.

İHA | 04.11.2019 - 14:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Mardin'de kaçak elektrik panolarını yaktılar

Dicle Elektrik tarafından ilçede 12 milyon liralık yatırım ile tamamlanan yer altı şebekesiyle entegre biçimde kurulmaya başlanan ASOP çalışmaları, artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark eden bazı kesimler tarafından bir süredir engellenmeye çalıştı.

4 PANO YAKILDI

Söz konusu yatırımın tamamlanması ile birlikte harekete geçen bu kesimler, dün gece 8 Mart Mahallesi’nde Yayla ve Özgür sokağa kurulan 4 panoya saldırdı.

Mardin'de kaçak elektrik panolarını yaktılar

Saldırganlar, önce kırdıkları panoları ardından ateşe vererek yaktılar. 4 pano da kullanılamaz hale gelirken, panoların alev alev yandığı anları bazı mahalle sakinleri cep telefonları ile kaydetti.

Kaçak elektriği önleyen 4 panoyu kırıp yaktılar

YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olayın haber alınması üzerine Dicle Elektrik ekipleri 8 Mart Mahallesi’ne gitti. Gerekli tutanakların tutulması ve hasar tespitinin yapılmasının ardından kullanılmaz hale gelen panoların yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

Polis, saldırı ile ilgili soruşturma başlatırken, Dicle Elektrik tarafından saldırganlar hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kırmızı kategoride aranan Müsluh İke öldürüldü

Kırmızı kategoride aranan Müsluh İke öldürüldü

268
HDP'li Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

HDP'li Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

126
Emre Belözoğlu yine küfretti

Emre Belözoğlu yine küfretti

161
HDP kongresinde terörist elebaşına selam yollandı

HDP kongresinde terörist elebaşına selam yollandı

404
İstanbul'da ıspanaktan zehirlenenlerin sayısı artıyor

İstanbul'da ıspanaktan zehirlenenlerin sayısı artıyor

116
Türkiye, Afganistan'dan çoban ithal edecek

Türkiye, Afganistan'dan çoban ithal edecek

220
ABD ordusunun Suriye'ye dönüşü devam ediyor

ABD ordusunun Suriye'ye dönüşü devam ediyor

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir